42 года назад в Кстове начали выпускать этилен

18 октября 1981 года на нефтехимической установке в Кстове, работающей сегодня в составе «СИБУР-Кстово», была выпущена первая тонна этилена. Практически одновременно с этиленом завод приступил к производству пропилена, бутилен-бутадиеновой фракции, водорода, метана, пироконденсата и котельного топлива. В 1986 году впервые в СССР на предприятии было пущено производство бензола из собственного пироконденсата. В 1990 году завершилось строительство энергоблока по выработке технологического пара. С декабря 1999 года завод работает в составе производстенно-технологического комплекса СИБУРа.

В 2003 – 2007 годы на предприятии были построены новые печи пиролиза, парки хранения сжиженных и жидких углеводородов, в 2014 году в «СИБУР-Кстово» завершилась масштабная реконструкция, благодаря которой повысилась производительность, безопасность, экологичность и эффективность работы. В этом же году «СИБУР-Кстово» начал поставлять этилен для производства ПВХ на вновь построенный завод «РусВинил». В настоящее время мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 435 тыс. тонн этилена, 190 тыс. тонн пропилена, 104 тыс. тонн бензола.

В последние годы «СИБУР-Кстово» уделяет повышенное внимание развитию природоохранной инфраструктуры. 7 резервуаров с жидкими углеводородами оснащены защитными понтонами, на 90% снизившими их воздействие на атмосферный воздух. В 2021 году построены локальные очистные сооружения, в два раза повысившие эффективность обработки стоков. В 2022 году пущен в эксплуатацию факел закрытого типа, признанный лучшим инвестиционным проектом Нижегородской области в категории ESG. Закрытый факел и бездымные оголовки, установленные на мачтовых факелах, исключили образование сажи и бензапирена, на 76% сократили выбросы.

В Нижегородской области, кроме «СИБУР-Кстово», работают ещё три предприятия СИБУРа: «РусВинил» в Кстове, «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске и «БИАКСПЛЕН в Балахне. Они выпускают ПВХ, каустик, окись этилена, этиленгликоли, акриловую кислоты и эфиры, а также биаксиально-ориентированные плёнки. Эти продукты и изделия делают жизнь людей более комфортной и безопасной.

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру.