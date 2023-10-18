ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ участвует в международных выставках в Казахстане

RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Сегодня в казахстанском городе Актобе открылись две международные выставки, проходящие на одной выставочной площадке. «MinTech Актобе 2023» - выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической, угольной и энергетической промышленности. «АктобеНефтеХим» - выставка оборудования и технологий химической, нефтяной и газовой промышленности.
Экспозиции с выпускаемой продукцией представили сотни компаний из Казахстана и стран СНГ. Они стали площадкой для встреч, обсуждения проблем и дальнейшего развития отраслей, заключения взаимовыгодных партнерских договоров.
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» также вошел в число участников выставки, представив стенд со специализированным кабелем для горнорудной, металлургической нефтехимической и газовой промышленности.
Работа выставок продлится до 20 октября во Дворце спорта «КОНЫС», г. Актобе.
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