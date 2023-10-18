RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Представители Кабельного завода «Цветлит» в составе делегации Алюминиевой ассоциации приняли участие в бизнес-миссии в Турции.
Мероприятие приурочено к ведущей международной выставке технологий алюминиевой промышленности ALUEXPO (Стамбул, 12-14 октября 2023 г.) и проводится при организационной поддержке Минпромторга России, Торгового представительства России в Турции и Турецкой алюминиевой ассоциации с целью установления деловых связей с турецкими производителями и поставщиками производственного оборудования и комплектующих.
Для участников бизнес-миссии приготовили насыщенную программу - встречи и переговоры с представителями и членами Турецкой Алюминиевой ассоциации, экскурсии на производственные площадки, а так же посещение международной выставки ALUEXPO.
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