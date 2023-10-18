Консорциум в составе ведущих инженерно-консалтинговых компаний Arcadis и ILF Beratende Ingenieure GmbH выбран немецким системным оператором Amprion в качестве подрядчика для проведения технической экспертизы и предоставления консалтинговых услуг по планированию маршрута подземного электрического соединения Rhein-Main-Link пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 500 км.

Наиболее предпочтительная зона для прокладки соединения определена Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии. После завершения данного этапа Amprion сможет подать соответствующую заявку на получение необходимого разрешения по упрощенной процедуре в соответствии с Федеральным законом об ускорении расширения сетевой инфраструктуры (Netzausbaubeschleunigungsgesetz, NABEG).

Завершение подачи заявок и проведения всех необходимых процедур планирования и согласования маршрута соединения Rhein-Main-Link запланировано в июне 2024 г, получение соответствующих разрешений – в марте 2028 г. Ввод в эксплуатацию соединения запланирован в 2033 г.

Целью строительства соединения Rhein-Main-Link является передача электроэнергии, вырабатываемой кластерами ветровой генерации, расположенными в немецкой части Северного моря, в регион Рейн-Майн с высоким потреблением. Проект строительства соединения Rhein-Main-Link является одним из ключевых проектов расширения электросетевой инфраструктуры, целью которой является достижение углеродной нейтральности национальной энергетики к 2045 г.

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