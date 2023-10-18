С 31 октября по 3 ноября 2023 года ООО «ЭКМ Холдинг» примет участие в XII Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

В этом году по традиции эксперты компании продемонстрируют линейку кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли, расскажут о новых разработках, марках и конфигурациях кабелей торговых марок «КуПе», «ИнСил», «МКПс», «СКИНЕР», «МАСТЕРЛАН».

Кабельная продукция ООО НПП «ИНТЕХ» (завод входит в состав ООО «ЭКМ Холдинг» вобрала в себя оригинальные и инновационные решения в сфере производства кабелей. Основным преимуществом ООО НПП «ИНТЕХ» является соблюдение безукоризненного качества производства кабелей и достижение безопасности их применения на объектах, в связи с чем продукция востребована в нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленностях.

Кабели «ИнСил» обладают выдающимися характеристиками и особенностями. Они способны работать в температурном диапазоне от -88°С до +300°С, а срок службы продукции составляет не менее 40 лет.

Линейка «ИнСил» насчитывает несколько вариантов кабелей и включает в себя продукцию как общего, так и специализированного назначения. Для опасных производственных объектов выпускаются силовые кабели «ИнСил» по ТУ 3500-002-92800518-2013, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частоты 50 Гц; 0,69 кВ номинальной частоты до 400 Гц. Данные кабели также предназначены для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения величиной до 2,4 номинального переменного напряжения U 0 и передачи электрических сигналов управления и контроля до 1200 Гц.

Другой тип силовых кабелей, выпускаемых по ТУ 3530-006-92800518-2015, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.

Представленные силовые кабели предназначены для прокладки кабельных линий в помещениях, кабельных сооружениях, на открытом воздухе, в земле, в том числе на опасных производственных объектах, в пожароопасных и во взрывоопасных зонах; на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых плавучих сооружений, для прокладки внутри помещений и на открытой палубе; во взрывоопасных газовых и пылевых средах. В более жестких температурных условиях применяется кабель в холодостойком климатическом исполнении ХЛ. Кабель стойкий к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60 °С, при этом прокладка кабеля без предварительного нагрева допускается при температуре до минус 35 °С.

Также линейка «ИнСил» включает монтажные кабели для промышленных сетей опасных производственных объектов на номинальное переменное напряжение 300, 500, 660 и 1000 В номинальной частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 500, 750, 1000 и 1500 В, соответственно, для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств, подключения устройств промышленной автоматики, контроллеров, коммутаторов, датчиков, исполнительных механизмов и других удаленных устройств; организации систем управления, связи, передачи данных в диапазоне частот до 100 МГц, с использованием интерфейсов RS-485, RS-232, RS-422, CAN, HART, AS и других. Кабели монтажные ИнСил могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 88 °С до 300 °С, монтаж кабелей без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус (45±2) ºС. Кабели стойкие к воздействию морской воды, соляного тумана, солнечного излучения, к эпизодическому воздействию агрессивных сред, буровых растворов. Кабели «ИнСил» разработаны специально для работы на предприятиях повышенного риска и с учетом всех требований, предъявляемых на опасных производственных объектах.

Кабельная продукция ООО НПП «ИНТЕХ» имеет всю необходимую разрешительную документацию. Гарантируемый срок службы кабеля составляет не менее 40 лет, что в свою очередь сокращает риск аварийных остановок на производстве и досрочный выход оборудования из строя ввиду нестабильной энергоподачи.

Наши инновационные разработки нацелены на создание кабелей, которые применяются в первую очередь на опасных производственных объектах и во взрывоопасных зонах, то есть в тех местах, где указанные выше факторы могут привести к нарушению работоспособности или искажению сигналов, передаваемых по кабелям. Поэтому кабели торговых марок «КуПе», «ИнСил», «МКПс» выпускаются с индексом «Вз» и предназначены для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах.

На стенде компании также будет представлена линейка кабелей связи симметричных МАСТЕРЛАН для цифровых систем передачи, соответствующая требованиям ГОСТ Р 54429-2011, ISO/IEC 11801:2010. Кабели предназначены для стационарной прокладки с параметрами передачи до 600 МГц (категории 5е, 6, 6А и 7) при рабочем напряжении не более 145 В переменного тока частотой 50 Гц. Кабельная продукция отличается высокой пропускной способностью, хорошей стабильностью характеристик и повышенной помехозащищенностью при длительном сроке службы, простоте монтажа и эксплуатации. Кабели сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011. Они спроектированы и изготовлены так, чтобы обеспечить надежное и правильное построение цифровых сетей передачи данных, доступа, сигнализации, оповещения или другого типа. Кабели стойкие к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60 ˚С, к воздействию пониженной температуры окружающей среды – до минус 40 ˚С. Применение низкочастотного кабеля исключает возгорание, короткое замыкание, образование искр и другие риски даже при возникновении перегрузок.

Вместе с тем на стенде будут представлены монтажные кабели марок «КуПе» и «МКПс», предназначенные для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 660 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 1000 В.

Все дни работы выставки на экспозиции ООО «ЭКМ Холдинг» будут присутствовать специалисты по продуктовым направлениям кабельно-проводниковой продукции, кабеленесущих систем, систем промышленного электрообогрева, которые дадут подробные консультации об особенностях применения продукции на предприятиях нефтегазовой отрасли.

В рамках форума запланирована обширная деловая программа, встречи и переговоры с постоянными заказчиками и партнерами, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.

Приглашаем Вас посетить стенд № G2.1 в павильоне G.