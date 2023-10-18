Участники Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» генерировали прорывные идеи на Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя» .

Молодежный день РЭН прошел в Москве и объединил более 2000 молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководителей органов власти, отраслевых компаний и вузов. Интересные решения и яркие идеи представили участники чемпионата «CASE-IN».

Сильнейшим командам проекта заслуженные награды вручили на итоговой сессии Молодежного дня «Энергия молодежных инициатив — 2023» статс-секретарь ─ заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин, руководитель направления «Карьера», трек Росмолодежь.Карьера Дмитрий Дьяков. Чемпионов «CASE-IN» поздравил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. От имени президентской платформы «Россия – страна возможностей» молодых инженеров приветствовал директор по коммуникациям Сергей Коляда.

«Рад отметить, что Молодежный день каждый год принимает мероприятия под эгидой Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», – отметил Сергей Коляда. – Здесь состоялись Кубок РЭН, впервые прошел финал Лиги молодых специалистов СНГ. Коллеги из «CASE-IN» создают сообщество молодых профессионалов и пригласили на Молодежный день амбассадоров проекта – победителей разных лет, чтобы продвигать проект и инженерное образование в молодежной среде. Отличное начинание!».

Кубок Российской энергетической недели проводится на площадке Молодежного дня с 2017 года. В соревновании по решению кейса традиционно участвуют молодые специалисты ведущих компаний ТЭК.

Свои инновационные решения отраслевому сообществу в этом году презентовали 17 команд, представляющих АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Газпромнефть-МНПЗ», АО «Мособлгаз», АО «НБИ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Русатом Инфраструктурные решения», ОАО «МРСК Урала», ООО «Газпромнефть Энергосистемы», ООО «Газпромнефть-Развитие», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «Россети «Ярэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Т Плюс».

В рамках кейса «Энергетическая стратегия-2035: новые горизонты» конкурсанты определили технические, организационные, правовые, экономические и иные барьеры для реализации энергетической стратегии России на период до 2035 года с учетом действующих санкционных ограничений и высокого уровня неопределенности на мировых энергетических рынках. Итогом работы молодежных команд стали мотивированные и обоснованные предложения по актуализации стратегии на основе сквозных технологий, обеспечивающих технологическое лидерство ТЭК, МСК и смежных отраслей.

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко приветствовала конкурсантов и подчеркнула, что Кубок РЭН зарекомендовал себя как эффективная площадка для организации профессионального диалога молодых специалистов и работодателей.

Чемпионский кубок получила команда компании ООО «Газпромнефть Энергосистемы». Триумфаторами стали Розалина Галиева (капитан), Анна Малявина, Максим Березный и Тимофей Милованов.

Серебро завоевала молодежная команда «Энергия алмаза», в состав которой вошли работники АК «АЛРОСА» (ПАО) Ярослав Глатко (капитан), Андрей Романов, Светлана Глатко, Евгений Копытов.

На третьем месте расположился молодежный коллектив «Россети Центр». Участники: сотрудники Филиала «Яр-энерго» ПАО «Россети» Илья Скалдуцкий (капитан), Михаил Гречина, Ани Прошян и Владимир Смирнов

В 2023 году впервые прошла Международная Лига молодых специалистов «CASE-IN». На национальных отборочных этапах лучшие инженерные умы из 8 стран-участниц СНГ разрабатывали оптимальные сценарии низкоуглеродного развития электроэнергетики СНГ.

На финал Лиги в Москву приехали 15 молодежных команд из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Молодые специалисты презентовали экспертам экологически нейтральные технологии, которые помогут низкоуглеродному развитию электроэнергетики СНГ в горизонте до 2030/2035 года.

Председатель экспертной комиссии, заместитель проректора по научной работе и международному сотрудничеству - начальник научно-инновационного управления КузГТУ Роман Беляевский отметил, что чемпионат способствует развитию профессиональных компетенций и гибких навыков участников:

«В ходе соревнования молодые специалисты научились анализировать информацию, осваивали навыки командного взаимодействия и публичного выступления. Участники представили интересные решения кейсов, каждый из которых был по-своему уникален. Комбинации решений и технологий, выбранных командами, учитывали специфику электроэнергетики стран СНГ».

По решению жюри, победителем стала молодежная команда России - команда АО «Системный оператор Единой энергетической системы» под названием «ИТАК».

Анастасия Чегодаева (капитан), Светлана Смирнова, Владимир Кузнецов и Иван Замыслов спрогнозировали низкоуглеродное развитие электроэнергетики РФ на горизонте 2030–2035 годов.

«Мы комплексно подошли к решению проблемы, оттолкнулись от уже утвержденных планов по вводу/выводу генерирующего оборудования и предложили озеленить существующие тепловые электростанции, а также развивать ГЭС и АЭС», - поделилась деталями проекта капитан команды Анастасия Чегодаева.

Триумфаторы признаются, что участие в Международной Лиге молодых специалистов позволило им прокачать профессиональные навыки, познакомиться с проблемами в разных отраслях, а также оценить перспективные решения коллег из других стран. По итогам проекта компания получает более вовлеченные в производственные процессы молодые кадры, убеждены энергетики из России.

2 место заняли представители Беларуси - работники предприятий РУП «Гомельэнерго» Владислав Ключинский (капитан), Антон Ващилов, Александр Коваленко и Дмитрий Павлюк, объединенные в команду «Гомельэнерго».

Владислав Ключинский пояснил, что его команде необходимо было разработать план развития электроэнергетики Республики Беларусь до 2030 года на основе экологически нейтральных технологий.

«Наш план включал развитие систем накопления энергии, водородной энергетики, в том числе инновационных способов транспортирования водорода, улавливания и полезного использования парниковых газов, а также развитие взаимовыгодного межгосударственного партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», - рассказал Владислав Ключинский.

Тройку сильнейших замкнула также белорусская команда «Beltei&Co» компании РУП «БЕЛТЭИ»: Александр Бобич (капитан), Роман Веракса, Владислав Юдицкий.

По словам Александра Бобича, перед ним и его коллегами стояла задача увеличить производство электроэнергии без применения технологий, в которых образуются парниковые газы, в частности углекислый газ.

«Мы предложили генерировать электроэнергию с применением технологий на основе ветроэнергетических установок и солнечных электрических станций совместно с системами накопления электроэнергии, необходимыми для балансирования графика генерации электроэнергии с учетом графика потребления электроэнергии, - прокомментировал капитан команды. - Наше решение позволит снизить выход углекислого газа на 2 % относительно существующего образования СО2».

Для команды из Минска участие в чемпионате стало способом заявить о своей компании через решения ее специалистов и наладить контакты с потенциальными партнерами.

Помимо этого, собственную встречу провели участники клуба победителей «СASE-IN». Участники, триумфаторы и амбассадоры инженерного соревнования обсудили тренды развития энергетики и обозначили ключевые векторы работы на будущий год.

Организаторами Российской энергетической недели и Молодежного дня РЭН выступили Фонд Росконгресс , Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы . Оператор Молодежного дня – фонд «Надежная смена» .

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», конкурс «Это у нас семейное», проект «Мастера гостеприимства», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проект «Флагманы образования», проект «ТопБЛОГ», проект «Профразвитие», Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», Всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Экософия», Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия», проект «Национальная технологическая олимпиада», проект «Программа развития «Другое дело», проект «Международный строительный чемпионат», проект «Конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс «Начни игру», профессиональный конкурс «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее», проект «Программа «Больше, чем путешествие». Также платформа выступает партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN», Российская национальная премия «Студент года», проекта «Фестиваль «Российская студенческая весна» и проекта «Культурный код».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных мероприятий, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. В настоящее время создано 93 таких центра, которые охватывают почти 200 университетов в 51 регионе страны.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу Кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям в подборе сильных кандидатов.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Контактная информация:

Алёна Гинс

пресс-секретарь

Международного инженерного

чемпионата «CASE-IN»

+7 922 223-37-89

pr@fondsmena.ru , agins@list.ru Нина Маслова

руководитель направления

федеральных коммуникаций

АНО «Россия – страна возможностей» +7(916) 351-10-10 nina.maslova@rsv.ru



