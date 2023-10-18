Правительство продолжает системную поддержку выпуска приоритетной промышленной продукции. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию, будет дополнительно направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят поддержать около 70 инновационных проектов, в том числе в области металлургии, станкостроения, химической промышленности, транспортного, нефтегазового и тяжёлого машиностроения.

С помощью федеральных субсидий предприятия смогут компенсировать часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, разработать и вывести на рынок широкий спектр импортозамещающей продукции.

«Такие разработки востребованы на российском рынке. Рассчитываем, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 18 октября.

По словам главы кабмина, на протяжении последних четырёх лет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы уже выделено почти 50 млрд рублей. Средства были направлены на поддержку более 300 проектов, значимых для социально-экономического развития страны и достижения технологического суверенитета.