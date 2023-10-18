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"Россети Юг" в 2,8 раза увеличили мощность отделений связи в cеверных районах Ростовской области

18 октября 2023, 14:00 335 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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«Россети Юг» предоставили почти 30 кВт дополнительной мощности для обеспечения электроснабжения трех модернизированных сельских отделений почтовой связи в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области.

Почтовые отделения расположены в селе Верхнесвечниково, хуторе Хмызов и слободе Никольской. В них проживают свыше 1,8 тысячи человек. В текущем году сельские почтамты были модернизированы. Программу реконструкции реализует АО «Почта России» для того, чтобы не просто сделать отделения связи в отдаленных районах комфортными, но и расширить спектр оказываемых социальных сервисов.
Реконструкция и оснащение современным оборудованием потребовало увеличения мощности каждого отделения до 15 кВт.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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