«Россети Юг» предоставили почти 30 кВт дополнительной мощности для обеспечения электроснабжения трех модернизированных сельских отделений почтовой связи в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области.

Почтовые отделения расположены в селе Верхнесвечниково, хуторе Хмызов и слободе Никольской. В них проживают свыше 1,8 тысячи человек. В текущем году сельские почтамты были модернизированы. Программу реконструкции реализует АО «Почта России» для того, чтобы не просто сделать отделения связи в отдаленных районах комфортными, но и расширить спектр оказываемых социальных сервисов.

Реконструкция и оснащение современным оборудованием потребовало увеличения мощности каждого отделения до 15 кВт.