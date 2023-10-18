RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
«Россети Юг» предоставили почти 30 кВт дополнительной мощности для обеспечения электроснабжения трех модернизированных сельских отделений почтовой связи в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области.
Почтовые отделения расположены в селе Верхнесвечниково, хуторе Хмызов и слободе Никольской. В них проживают свыше 1,8 тысячи человек. В текущем году сельские почтамты были модернизированы. Программу реконструкции реализует АО «Почта России» для того, чтобы не просто сделать отделения связи в отдаленных районах комфортными, но и расширить спектр оказываемых социальных сервисов.
Реконструкция и оснащение современным оборудованием потребовало увеличения мощности каждого отделения до 15 кВт.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter