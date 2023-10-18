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"Россети" разработали реестр аттестованного оборудования для электроэнергетики с функционалом использования QR-кода для верификации

18 октября 2023, 15:00 348 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"

Система (https://ezak.rosseti.ru) предоставляет открытый доступ к перечню рекомендованных к применению продуктов и решений при строительстве и модернизации объектов Группы «Россети». С помощью QR-кода пользователи получают актуальные данные об аттестованном оборудовании и возможность ознакомиться с материалами комиссии. А сотрудники компании – возможность оперативно добавлять и редактировать информацию о выданных ранее заключениях.

Инициатива реализована в рамках решения приоритетных задач по повышению эффективности и открытости компании за счет цифровой трансформации технологических процессов.

Проверка качества (аттестация) оборудования, материалов и систем является внутренней системой входного контроля закупаемой продукции. В рамках процедуры проводится проверка оборудования на соответствие требованиям Технической политики ПАО «Россети», стандартам организации и отраслевой нормативно-технической документации. Кроме того, в рамках этой работы анализируется надежность цепочек поставок импортных компонентов и возможные риски их сервисного обслуживания.

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Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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