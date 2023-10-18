"Северсталь" построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) мощностью 10 млн тонн окатышей в год, стоимость проекта составляет порядка 97 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Северсталь" построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали"). <...> Комплекс мощностью 10 млн тонн железорудных окатышей в год и стоимостью порядка 97 млрд рублей реализуется с соблюдением экологических норм и с применением наилучших доступных технологий", - сообщили в компании.

Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в результате перехода на более качественное сырье, после строительства комплекса по производству окатышей, "Северсталь" сможет поэтапно вывести из эксплуатации агломашины агломерационного цеха №2, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.

О проекте

"После запуска комплекса, который запланирован на 2026 год, 90% в составе доменной шихты ЧерМК будут составлять железорудные окатыши, 10% - другие железосодержащие компоненты. В результате комплекс по производству железорудных окатышей позволит сократить расход твердого топлива на 25% и повысить производительность наших доменных печей на 9%. Таким образом, мы сможем снизить себестоимость чугуна и увеличить объемы его производства", - отметил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

В компании добавили, что сырьем для производства окатышей послужит железная руда Яковлевского горнообогатительного комбината и концентрат Оленегорского горнообогатительного комбината (входят в "Северсталь"), что дополнительно укрепит синергию между активами.

Поставку основного оборудования для производства будет осуществлять компания из Китая. Дополнительное оборудование и строительные материалы на сумму порядка 20 млрд рублей планируется закупить у российских производителей с приоритетом загрузки предприятий Вологодской области. Строительство нового цеха предполагается начать уже в январе 2024 года, добавили в "Северстали".

Сейчас проект находится на стадии разработки инжиниринга и основных проектных решений.

Ранее в "Северстали" сообщали ТАСС, что компания прорабатывает проект строительства комплекса по выпуску окатышей в Череповце.