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Энергетики повысили надежность электроснабжения 10 тысяч жителей Ямала

19 октября 2023, 16:00 301 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Головная» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объект обеспечивает электроэнергией более 10 тысяч жителей микрорайонов Коротчаево и Лимбяяха в Новом Уренгое. На повышение надежности электроснабжения населения и социально значимых объектов компания направила 8,6 млн рублей.

Выполнен капитальный ремонт ключевого оборудования подстанции – двух силовых трансформаторов. В ходе работ энергетики установили новые вводы 110 кВ, запорную арматуру, маслоуказатели, предохранительные клапаны, а также газовые и струйные реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Кроме того, специалисты провели ревизию контактной системы и приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к периоду максимальных нагрузок. При проведении работ применяются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Плановый ремонт подстанции 110 кВ «Головная» позволил энергокомпании повысить надежность электроснабжения северян, проживающих в отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 

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