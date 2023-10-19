RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Головная» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объект обеспечивает электроэнергией более 10 тысяч жителей микрорайонов Коротчаево и Лимбяяха в Новом Уренгое. На повышение надежности электроснабжения населения и социально значимых объектов компания направила 8,6 млн рублей.
Выполнен капитальный ремонт ключевого оборудования подстанции – двух силовых трансформаторов. В ходе работ энергетики установили новые вводы 110 кВ, запорную арматуру, маслоуказатели, предохранительные клапаны, а также газовые и струйные реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Кроме того, специалисты провели ревизию контактной системы и приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой.
«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к периоду максимальных нагрузок. При проведении работ применяются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Плановый ремонт подстанции 110 кВ «Головная» позволил энергокомпании повысить надежность электроснабжения северян, проживающих в отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя.
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