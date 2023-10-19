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На проспекте Вернадского вместо долгостроя появится спортивный комплекс

19 октября 2023, 14:00 362 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: РАНХиГС

Фото: РАНХиГС

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 84, корп. 4. Новое четырехэтажное здание возведут в самом сердце студенческого городка и рядом с большим жилым массивом.

Некогда заброшенную постройку превратят в современный многофункциональный центр с блоком спортивной физкультуры, зоной общего пользования, помещениями буфета, двумя ледовыми аренами. Предусмотрен зал единоборств, площадки для баскетбола, корты для игры в сквош, зал ритмической гимнастики, зал хореографии.

На одном из этажей обустроят аквазону с бассейном и зоной водолечения. Везде оборудуют удобные раздевалки, тренерские, вспомогательные и технические помещения. В том числе процедурный и медицинский кабинеты. На полу уложат противоскользящую плитку. Отдельные помещения выделят для фитнес-зала с тренажерами и трофейного зала.

«Навигация в комплексе продумана таким образом, что потоки посетителей и зрителей не пересекаются с персоналом комплекса и занимающимися», – рассказал главный эксперт проекта службы ГЭП по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России Кирилл Шиманов.

Для удобства перемещения в здании запроектировано 4 лифта, все этажи доступны для маломобильных групп населения. При отделке помещений используют современные материалы и гармоничные цветовые решения.

Генеральный проектировщик – ООО «Гипрокон-Проектирование».

Застройщик – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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