Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 84, корп. 4. Новое четырехэтажное здание возведут в самом сердце студенческого городка и рядом с большим жилым массивом.

Некогда заброшенную постройку превратят в современный многофункциональный центр с блоком спортивной физкультуры, зоной общего пользования, помещениями буфета, двумя ледовыми аренами. Предусмотрен зал единоборств, площадки для баскетбола, корты для игры в сквош, зал ритмической гимнастики, зал хореографии.

На одном из этажей обустроят аквазону с бассейном и зоной водолечения. Везде оборудуют удобные раздевалки, тренерские, вспомогательные и технические помещения. В том числе процедурный и медицинский кабинеты. На полу уложат противоскользящую плитку. Отдельные помещения выделят для фитнес-зала с тренажерами и трофейного зала.

«Навигация в комплексе продумана таким образом, что потоки посетителей и зрителей не пересекаются с персоналом комплекса и занимающимися», – рассказал главный эксперт проекта службы ГЭП по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России Кирилл Шиманов.

Для удобства перемещения в здании запроектировано 4 лифта, все этажи доступны для маломобильных групп населения. При отделке помещений используют современные материалы и гармоничные цветовые решения.

Генеральный проектировщик – ООО «Гипрокон-Проектирование».

Застройщик – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».