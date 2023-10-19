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РНКБ выделил 1,4 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

19 октября 2023, 13:15 339 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) профинансировал строительство второй очереди жилого комплекса класса "комфорт+" в Симферопольском районе Крыма на 1,4 млрд рублей до 2027 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Бригантина" (Группа компаний "Славянский дом") на сумму 1,4 млрд рублей. Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования на строительство второй очереди ЖК "Бригантина" в Симферопольском районе", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что ЖK "Бригантина" расположен в районе села Мирного Симферопольского района, он насчитывает 10 четырехэтажных домов класса "комфорт+", вторая очередь предусматривает строительство еще 323 квартир с различной планировкой.

Группа компаний "Славянский дом" специализируется на строительстве жилых комплексов, на территории Крыма она реализует проекты совместно с РНКБ общей площадью порядка 173 тыс. кв. м. 

 
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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРЫМ
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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