Росатом отправил первый реактор для атомного ледокола "Чукотка"

С производственной площадки машиностроительного дивизиона Росатома в Подольске отгружен реактор РИТМ-200. Оборудование предназначено для универсального атомного ледокола «Чукотка», который строится в Санкт-Петербурге.

Проектировщиком, комплектным поставщиком и изготовителем внутрикорпусных устройств РИТМ-200 выступает «ОКБМ Африкантов». Изготовление корпуса реактора и контрольная сборка ведутся на «ЗиО-Подольск». С 2013 года Росатом отгрузил девять судовых реакторных установок нового поколения для универсальных атомных ледоколов. Десятый РИТМ-200 планируется отправить на верфь до конца 2023 года.

«Мы продолжаем работать над обновлением атомного ледокольного флота. «Чукотка» станет четвертым серийным ледоколом проекта 22220. Головной ледокол этого проекта «Арктика» и два серийных «Сибирь» и «Урал» успешно выполняют кратно возросшие задачи в суровых условиях Северного морского пути. Установленные на них реакторы РИТМ-200 отлично показали себя в работе», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Источник: Пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома