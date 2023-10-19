На АЭС «Аккую» введен в эксплуатацию первый мостовой кран кругового действия грузоподъемностью 390 т. Он будет использоваться на всех этапах жизненного цикла блока № 1 первой в Турции атомной электростанции.

Полярный кран (или, как его еще называют, мостовой кран кругового действия) — один из важнейших механизмов реакторного отделения. Он относится к высшему классу безопасности оборудования для атомной электростанции. Во время эксплуатации блока № 1 АЭС «Аккую» полярный кран будет участвовать в подъемно-транспортных операциях по перегрузке и ревизии реактора, доставке ядерного топлива в зону действия специальной перегрузочной машины, которая отвечает за загрузку топлива в реактор, а также в транспортировке различного оборудования.

Первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар» — директор строящейся АЭС Сергей Буцких прокомментировал:

«Полярный кран, с применением которого будут проводиться транспортно-технологические операции по сборке ядерного реактора, успешно прошел пусконаладочные испытания и полностью готов. Именно этот кран будет участвовать в многоступенчатом процессе сборки ядерного реактора и потом — в этапах физического пуска. Кран представляет собой сложную технологическую инженерную конструкцию, состоящую из нескольких компонентов — мост, сервисная тележка, кабина управления с сенсорным монитором, специальные шкафы управления, которые устанавливаются в отдельном помещении вне герметичной зоны реакторного отделения. Отмечу, что безопасность является нашим приоритетом. К управлению краном допускаются только специально обученные и аттестованные операторы, имеющие опыт и навыки эксплуатации кранов подобного типа».

Источник: Пресс-служба АО «Аккую Нуклеар»