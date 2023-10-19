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СПЕЦКАБЕЛЬ сократил потери времени на выполнение рабочих операций

19 октября 2023, 15:45 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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49 сотрудников завода «Спецкабель» прошли обучение принципам бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда», к которому предприятие присоединилось в феврале этого года. Работники изучили семь программ, среди которых «Реализация проекта по улучшению», «Стандартизированная работа» и другие.

Практические принципы бережливого производства были внедрены на пилотном потоке предприятия по производству кабеля КИПвЭВнг(А)-LS Nx2x0,78 – с целью сокращения времени производственного процесса и увеличения выработки. Благодаря этому на заводе смогли оптимизировать маршрут передвижения заготовки кабеля, снизив его протяженность на 35% и время прохождения на 30%.

Кроме того, на предприятии внедрили почасовой производственный анализ и подготовили рабочие места в соответствии с принципами международной системы 5S – это сократило потери времени на выполнение операций. А внедрение инструмента быстрой переналадки привело к уменьшению простоя оборудования на 15%.

Эти и другие результаты работы предприятия в рамках нацпроекта «Производительность труда», направленного на повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, озвучил вице-президент завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.


 

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, НАЦПРОЕКТ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Отрасль: Кабельная промышленность 
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