49 сотрудников завода «Спецкабель» прошли обучение принципам бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда», к которому предприятие присоединилось в феврале этого года. Работники изучили семь программ, среди которых «Реализация проекта по улучшению», «Стандартизированная работа» и другие.

Практические принципы бережливого производства были внедрены на пилотном потоке предприятия по производству кабеля КИПвЭВнг(А)-LS Nx2x0,78 – с целью сокращения времени производственного процесса и увеличения выработки. Благодаря этому на заводе смогли оптимизировать маршрут передвижения заготовки кабеля, снизив его протяженность на 35% и время прохождения на 30%.

Кроме того, на предприятии внедрили почасовой производственный анализ и подготовили рабочие места в соответствии с принципами международной системы 5S – это сократило потери времени на выполнение операций. А внедрение инструмента быстрой переналадки привело к уменьшению простоя оборудования на 15%.

Эти и другие результаты работы предприятия в рамках нацпроекта «Производительность труда», направленного на повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, озвучил вице-президент завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.



