На территории «Москабельмет» состоялось заседание Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Обычно такие встречи проводятся на площадке Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), и вот мероприятие впервые прошло в выездном формате — на территории промышленного кластера «Москабельмет».

В Москве высокий спрос на рабочую силу (особенно в промышленности), а доля занятого трудоспособного населения внушительна — 97,8 %. Уровень безработицы составляет всего 2,2%: согласно расчетам по методологии Международной организации труда, это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20. Недавно Павел Моряков давал комментарий для статьи на эту тему.

У столь благоприятной ситуации целый ряд причин. Среди них — грамотная политика Правительства, правильно выстроенная стратегия профильных организаций и самих работодателей. С целью определения перспективных направлений их работы и проводятся такие мероприятия, как заседание Московской трехсторонней комиссии, прошедшее в «Москабельмет».

Полсотни участников

Собралось более 50 участников: представителей Правительства, профсоюзов и работодателей. Среди них — первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Андрей Ерёмин, заместитель председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Елена Паршина, заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Зоя Викторова, генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская Коммуна», заместитель генерального директора АО «Свобода» Сергей Говоров.

Для всех участников была организована экскурсия на производство «Москабельмет». Провела ее бессменная ведущая всех экскурсий предприятия — Директор PR-службы «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова.

Трехстороннее обсуждение

На заседании выступили:

Председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина, которая также открывала и вела встречу;

Генеральный директор «Москабельмет» и председатель Территориального союза работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Юго-Восточном административном округе города Москвы» Павел Моряков, который также выступил с приветственным словом;

Заместитель руководителя Департамента экономической политики, развития города Москвы Зоя Викторова;

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Дарья Степанова;

Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов.

Актуальная повестка

В ходе заседания рассматривались следующие вопросы:

действие социальных партнеров по обеспечению устойчивого развития экономики города Москвы; реализация Московского трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей по итогам девяти месяцев 2023 года; величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Москвы, а также размер минимальной заработной платы в Москве на 2024 год; ситуация на рынке труда и превентивный мониторинг состояния рынка труда.

«В эти сложные времена мы все находимся бок о бок: и профсоюзное движение, и Правительство, и коммерческие структуры. — отметил Павел Моряков. — Мы с вами выполняем одну функцию — работаем на победу. Поэтому перед нами стоит огромное количество задач. Здесь обсуждаются вопросы, которые затрагивают абсолютно всех: от работника до работодателя. Поэтому я еще раз призываю всех нас всегда быть открытыми. Если мы открыты — значит, мы развиваемся!»

Площадка для важных встреч

«Москабельмет» регулярно принимает у себя деловые и отраслевые встречи и мероприятия. Например, здесь проходили: конференция Межрегиональной Ассоциации Наружного Освещения, встреча участников «Клуба Первых», а также круглый стол, организованный Комитетом по экологической политике Московской городской думы совместно с Префектурой ЮВАО и Советом директоров ЮВАО.