RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
На территории «Москабельмет» состоялось заседание Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Обычно такие встречи проводятся на площадке Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), и вот мероприятие впервые прошло в выездном формате — на территории промышленного кластера «Москабельмет».
В Москве высокий спрос на рабочую силу (особенно в промышленности), а доля занятого трудоспособного населения внушительна — 97,8 %. Уровень безработицы составляет всего 2,2%: согласно расчетам по методологии Международной организации труда, это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20. Недавно Павел Моряков давал комментарий для статьи на эту тему.
У столь благоприятной ситуации целый ряд причин. Среди них — грамотная политика Правительства, правильно выстроенная стратегия профильных организаций и самих работодателей. С целью определения перспективных направлений их работы и проводятся такие мероприятия, как заседание Московской трехсторонней комиссии, прошедшее в «Москабельмет».
Собралось более 50 участников: представителей Правительства, профсоюзов и работодателей. Среди них — первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Андрей Ерёмин, заместитель председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Елена Паршина, заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Зоя Викторова, генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская Коммуна», заместитель генерального директора АО «Свобода» Сергей Говоров.
Для всех участников была организована экскурсия на производство «Москабельмет». Провела ее бессменная ведущая всех экскурсий предприятия — Директор PR-службы «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова.
На заседании выступили:
В ходе заседания рассматривались следующие вопросы:
«В эти сложные времена мы все находимся бок о бок: и профсоюзное движение, и Правительство, и коммерческие структуры. — отметил Павел Моряков. — Мы с вами выполняем одну функцию — работаем на победу. Поэтому перед нами стоит огромное количество задач. Здесь обсуждаются вопросы, которые затрагивают абсолютно всех: от работника до работодателя. Поэтому я еще раз призываю всех нас всегда быть открытыми. Если мы открыты — значит, мы развиваемся!»
«Москабельмет» регулярно принимает у себя деловые и отраслевые встречи и мероприятия. Например, здесь проходили: конференция Межрегиональной Ассоциации Наружного Освещения, встреча участников «Клуба Первых», а также круглый стол, организованный Комитетом по экологической политике Московской городской думы совместно с Префектурой ЮВАО и Советом директоров ЮВАО.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter