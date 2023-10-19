В мэрии г. Махачкалы состоялось заседание Городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства столицы Дагестана к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. В мероприятии под председательством главы города Юсупа Умавова приняли участие руководители профильных служб и ведомств.



Главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Андрей Калаушин рассказал о комплексе технических мероприятий, выполненных для повышения надежности и качества электроснабжения г. Махачкалы в зоне ответственности компании.

«На подстанции «Махачкала-110» уже установлен трансформатор 25 МВА. Новое оборудование позволило увеличить на треть мощность питающего центра, которая теперь составляет 75 МВА. В результате повышена надежность и качество электроснабжения более пяти тысяч жителей Махачкалы, а также социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений и объектов туристической инфраструктуры. Кроме того, до конца года планируется выполнить ремонт на 22 распределительных линиях электропередачи (фидерах), которые являются самыми «проблемными» во время пиковых нагрузок на энергообъекты в Махачкале», – отметил Андрей Калаушин.

Он также подчеркнул, что в рамках государственной поддержки намечено финансирование филиала «Дагэнерго» в 1,2 млрд рублей в формате субсидии. 872,8 млн рублей из этой суммы предназначены для ремонта распределительных сетей в Махачкале.



При этом Андрей Калаушин акцентировал внимание на проблемных вопросах подготовки к предстоящей зиме. По его словам, задолженность за потребленную электроэнергию в столице региона превышает сотни миллионов рублей. К примеру, долг Управления жилищно-коммунального хозяйства только за уличное освещение почти достиг 70 млн рублей.