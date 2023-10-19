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В мэрии г. Махачкалы состоялось заседание Городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства столицы Дагестана к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. В мероприятии под председательством главы города Юсупа Умавова приняли участие руководители профильных служб и ведомств.
Главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Андрей Калаушин рассказал о комплексе технических мероприятий, выполненных для повышения надежности и качества электроснабжения г. Махачкалы в зоне ответственности компании.
«На подстанции «Махачкала-110» уже установлен трансформатор 25 МВА. Новое оборудование позволило увеличить на треть мощность питающего центра, которая теперь составляет 75 МВА. В результате повышена надежность и качество электроснабжения более пяти тысяч жителей Махачкалы, а также социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений и объектов туристической инфраструктуры. Кроме того, до конца года планируется выполнить ремонт на 22 распределительных линиях электропередачи (фидерах), которые являются самыми «проблемными» во время пиковых нагрузок на энергообъекты в Махачкале», – отметил Андрей Калаушин.
Он также подчеркнул, что в рамках государственной поддержки намечено финансирование филиала «Дагэнерго» в 1,2 млрд рублей в формате субсидии. 872,8 млн рублей из этой суммы предназначены для ремонта распределительных сетей в Махачкале.
При этом Андрей Калаушин акцентировал внимание на проблемных вопросах подготовки к предстоящей зиме. По его словам, задолженность за потребленную электроэнергию в столице региона превышает сотни миллионов рублей. К примеру, долг Управления жилищно-коммунального хозяйства только за уличное освещение почти достиг 70 млн рублей.
«Именно низкая платежная дисциплина тормозит процесс модернизации оборудования, строительство новых объектов для надежного электроснабжения потребителей. Данный фактор не позволяет развиваться электросетевому комплексу в должном объеме», – уточнил Андрей Калаушин.
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