НИУ "МЭИ" - лауреат премии Правительства РФ в области качества

19 октября 2023 года в Доме правительства Российской Федерации в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов правительственной премии в области качества. Награды вручил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить экспертов за проделанную большую работу по оценке заявок претендентов. Каждый год их число только увеличивается. И в целом за время существования премии конкурсные процедуры прошли уже более 4,5 тыс. компаний по всей стране. Отмечу, что с прошлого года по решению Правительства Росстандарт и Роскачество приступили к созданию региональных и отраслевых систем диагностики по методологии премии. Уже во многих субъектах появились её аналоги. И крупные корпорации стали оценивать свои бизнес-процессы по такой же модели. Мы видим, что бизнес уделяет всё более пристальное внимание совершенствованию своих внутренних алгоритмов и внедрению лучших практик управления качеством. Это становится неотъемлемой частью корпоративной этики и залогом чистой и честной конкуренции», - заявил Денис Мантуров.

Претендентов на звание лауреатов конкурса отбирал Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества, который состоит из числа первых лиц представителей Аппарата Правительства РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, ведущих ученых и специалистов в области менеджмента качества, представителей общественных объединений. Председателем Совета является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, секретарем Совета - руководитель Роскачества Максим Протасов.

«НИУ «МЭИ» становится лауреатом Премии Правительства по качеству уже во второй раз (ранее – в 2016 году), что говорит о приверженности НИУ «МЭИ» на протяжении почти 10 лет передовым методам менеджмента качества и эффективной работе всего коллектива. Сегодня НИУ «МЭИ» продолжает улучшать ключевые показатели своей деятельности, совершенствует образовательные технологии, научную и инновационную работу, внедряет цифровые процессы мониторинга и управления. Победа в конкурсе подтвердила высокое качество результатов деятельности НИУ «МЭИ» и стала значительным конкурентным преимуществом в своей области и стимулом для коллектива к новым достижениям», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Лауреаты премии также говорят о том, что участие в конкурсе в первую очередь возможность улучшить свои процессы, применяя модель делового совершенства и рекомендации экспертов премии.

Заявки на конкурс 2022 года подали 436 российских предприятий из 69 субъектов. В числе самых активных регионов-участников - Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская, Челябинская и Свердловская области. При этом предприятия из Москвы в этом году получили сразу три награды.

Премии Правительства Российской Федерации в области качества учреждены постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 года № 423 в целях содействия внедрению эффективных методов управления качеством, стимулирования повышения качества процессов, продукции и услуг.

Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрение принципов клиентоцентричности и цифровые инновации.

Претендентов на звание лауреатов и дипломантов Премии на основании баллов, полученных организациями по итогам диагностики качества их процессов, утверждает Совет по присуждению Премий Правительства РФ в области качества, в который входят руководители основных министерств и ведомств страны, главы крупнейших деловых объединений. Возглавляет Совет Заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, секретарем Совета является руководитель Роскачества Максим Протасов.