«СИБУР-Кстово» стал победителем Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков «Пять звёзд. Лидер химической отрасли», итоги которого подведены в Москве. В категории «малые компании» «СИБУР-Кстово» выиграл номинации «Предприятие устойчивого развития» и «Ответственный работодатель».

Проект реконструкции факельной системы, благодаря которому обеспечена бездымная утилизация углеводородных остатков, признан лучшим в номинации «Социальная значимость».

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования «СИБУР-Кстово» Кирилл Невров стал лучшим наставником в специальной номинации «Люди отрасли».

В конкурсе «Пять звёзд. Лидер химической отрасли» 2023 года приняли участие 26 компаний, в основных номинациях - 19 компаний. Результаты обработки анкетных данных, представленных конкурсантами, были направлены членам организационного и технического комитетов, по итогам работы которых были сформированы конкурсные номинации. Оценка проводилась на основании комплексных показателей. Награждение предприятий и представление проектов победителей состоится на Московском международном химическом форуме и выставке «Химия 2023», которые пройдут в конце октября - начале ноября в Экспоцентре.

«СИБУР-Кстово» уделяет приоритетное внимание развитию природоохранной инфраструктуры. 7 резервуаров с жидкими углеводородами оснащены защитными понтонами, на 90% снизившими их воздействие на атмосферный воздух. В 2021 году построены локальные очистные сооружения, в два раза повысившие эффективность обработки стоков. В 2022 году пущен в эксплуатацию факел закрытого типа, признанный лучшим инвестиционным проектом Нижегородской области в категории ESG. Закрытый факел и бездымные оголовки, установленные на мачтовых факелах, исключили образование сажи и бензапирена, на 76% сократили выбросы. Более 50% отходов производства и потребления «СИБУР-Кстово» поступают на переработку для вторичного использования.

Предприятие проводит сильную социальную политику, в подготовке и развитии персонала активно взаимодействует с высшими и средними специальными учебными заведениями. Команда молодых специалистов «СИБУР-Кстово» является лидером рейтинга международного чемпионата инженерных профессий CASE IN.

Сергей Назаров, генеральный директор ООО «СИБУР-Кстово»:

«СИБУР-Кстово» на протяжении нескольких лет лидирует в конкурсе Российского союза химиков, который реализует принципы Responsible Care, созвучные ценностям нашей компании. Порой удержать победу труднее, чем завоевать её - тем интереснее и сложнее задача. Особенно радует, что мы достигли успеха в обеих основных номинациях, связанных с устойчивым развитием и ответственным отношением к персоналу. Еще больше радует, что наш сотрудник, Кирилл Невров, стал лицом отрасли в номинации «Лучший наставник». Мы уделяем большое внимание передаче знаний, умений и навыков старших поколений молодым сотрудникам, видим в этом сплаве опыта и молодости будущее команды предприятия».

«СИБУР-Кстово» - российский крупнотоннажный производитель нефтехимических продуктов. В настоящее время мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 435 тыс. тонн этилена, 190 тыс. тонн пропилена, 104 тыс. тонн бензола. Этилен поступает на предприятия «РусВинил» для производства ПВХ и «Сибур-Нефтехим» для выпуска окиси этилена и гликолей. Эта продукция используется в дальнейших нефтехимических переделах и применяется для выпуска продуктов и изделий в химии, строительстве, медицине и других отраслях производства и потребления. Она делает жизнь людей более комфортной и безопасной.

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру.