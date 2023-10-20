RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 сертификатов соответствия на кабельную продукцию:
На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано одно новое юридическое лицо, связанное с кабельной промышленностью - ООО "Ремэмаль" (ИНН 3100023920, г. Шебекино, зарегистрировано 17.10.23). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.
Значение Индекса полимеров не изменилось и составляет 104 ед.
На сегодняшний день Индекс составляет 0,33. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело.
ТОП-5 самых читаемых новостей на этой неделе:
МАРПОСАДКАБЕЛЬ приступил к выпуску кабелей КПС
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На площадке строительства МБИР завершено сооружение свода реакторного блока
Ученые усовершенствовали технологию создания наноструктур для оптоэлектроники
Ученые Росатома приступили к разработке импортонезависимой технологии получения электричества из водорода
Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,19, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,01 п.п.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) остается на том же уровне, снижение составило всего 0,39%, что говорит о стабилизации рынка.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7327 рублей за 100 метров кабеля - на 1,8% больше, чем на прошлой неделе.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9314 рублей (Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 7450 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет*) по сравнению с прошлой неделей снизился на 5,12%.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8587 рублей до 11140 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, что они считают главной причиной логистического кризиса в России. Большинство опрошенных (35,62%) назвали главной причиной дефицит водителей, чуть меньше (31,51%) респондентов отметили уход международных компаний с рынка. 17,81% говорят об ограничении морских контейнерных перевозок, а 15,07% - об укреплении рубля относительно доллара.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 20 октября 2023 года.
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