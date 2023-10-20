18–20 октября в Бостоне (США) состоялось 20-е годовое заседание Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15, в котором участвуют полномочные представители системных операторов 18 государств.

Системный оператор ЕЭС России на годовом заседании представлял Председатель Правления АО «СО ЕЭС», член Управляющего совета GO15 Федор Опадчий, принявший участие в его работе по видео-конференц-связи.

Участники обсудили актуальные темы международной энергетической повестки, основные подходы к организации управления энергосистемами в условиях глобального энергоперехода, а также перспективные векторы сотрудничества системных операторов по вопросам обеспечения надежной работы энергосистем в быстро изменяющихся условиях.

В качестве ключевых направлений исследований Ассоциации на 2024 год утверждены повышение гибкости энергосистем в условиях значительного роста доли ВИЭ-генерации, отличающейся нестабильным, резкопеременным характером, совершенствование технологий прогнозирования ее выработки, поддержание уровня естественной инерции в энергосистемах, развитие технологий промышленного накопления электроэнергии и межсистемных связей.

На годовом собрании избраны руководители Ассоциации на 2024 год. Президентом GO15 стал председатель и управляющий директор индийского независимого системного оператора (Grid Controller of India Ltd, Grid-India) С.Р. Нарасимхан (S. R. Narasimhan), в текущем году по традиции занимавший пост вице-президента. Вице-президентом стал генеральный директор южнокорейской энергетической биржи (Korea Power Exchange, KPX) Янг Донг Хи (Jung Dong Hee). Генеральным секретарем переизбран Бруно Мейер (Bruno Meyer).

В рамках мероприятия прошли заседания Административного совета и Управляющего совета GO15. На заседании Управляющего совета действующий президент Джон Бир (John Bear), генеральный секретарь Бруно Мейер и второй вице-президент Джузеппина Ди Фоджа (Giuseppina Di Foggia) выступили с докладами об основных результатах реализации стратегии Ассоциации по внешним связям и ключевых показателях ее финансово-технической деятельности в уходящем году, а также представили план мероприятий и исследований на 2024 год.

Об Ассоциации GO15

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids – Ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем, членство в которой открыто для организаций и компаний, управляющих энергосистемами с установленной мощностью более 50 ГВт. Создана в октябре 2004 года по инициативе американского независимого системного оператора PJM Interconnection, французской компании RTE и японской компании TEPCO. Главная задача – объединение усилий крупнейших системных операторов мира для решения сходных проблем в условиях постоянного укрупнения энергосистем и повышения зависимости общественного развития и экономического роста от надежности электроснабжения.

Полноправными членами GO15 являются 15 компаний, выполняющих функции системных операторов: Elia Group (Бельгия/Германия), ONS (Бразилия), Grid-India (Индия), Terna (Италия), CSG/CSPG (Китай), SGCC (Китай), АО «СО ЕЭС» (Россия), CAISO (США), MISO (США), PJM Interconnection (США), RTE (Франция), TEPCO (Япония), ESKOM (ЮАР), KPX (Южная Корея), GCCIA (Управление по объединению энергосистем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива).

Российский системный оператор участвует в деятельности Ассоциации с 2005 года. В 2019 году Федор Опадчий исполнял обязанности президента, а в 2020 году – вице-президента GO15.