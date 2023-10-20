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  • На энергоблоке №1 Курской АЭС-2 одна из важнейших предпусковых технологических операций - пролив систем безопасности на открытый реактор

На энергоблоке №1 Курской АЭС-2 одна из важнейших предпусковых технологических операций - пролив систем безопасности на открытый реактор

20 октября 2023, 10:36 231 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
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Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

19 октября 2023 г. на энергоблоке №1 станции замещения начался пролив систем безопасности на открытый реактор ВВЭР-ТОИ. Это одна из важнейших предпусковых технологических операций, обеспечивающих готовность работы оборудования 1-го контура реакторной установки.

«Пролив систем химически обессоленной водой на открытый реактор позволяет убедиться в готовности систем активной и пассивной безопасности к выполнению дальнейших испытаний. Эти системы являются важными компонентами ядерной установки и обеспечивают высокий уровень безопасности при выработке электроэнергии в процессе эксплуатации Курской АЭС-2, – рассказал и.о. директора Курской АЭС Андрей Ошарин. – Также проверяем работоспособность насосных агрегатов технологических систем. По результатам пролива можем убедиться, что монтаж выполнен правильно и технологическое оборудование готово к выполнению пуско-наладочных работ».

Проливом управляет оперативный персонал Курской АЭС-2 с блочного пункта управления. 60 тонн химически обессоленной воды поступили через компенсатор давления по главному циркуляционному трубопроводу первого контура в корпус реактора. На этом этапе взяты пробы воды, для последующего лабораторного исследования на уровень жесткости, электропроводности и прозрачности. Специалисты контролируют технологические параметры и состояние оборудования первого контура реактора.

«Это первая из многочисленных проверок оборудования и итог долгой работы большого количества специалистов – монтажников, наладчиков и других работников, задействованных на сооружении Курской АЭС-2, – рассказал вице-президент АО «АСЭ» директор проекта по сооружению Курской АЭС Олег Шперле. – Следующий этап послемонтажной очистки — гидравлические испытания и циркуляционная промывка первого контура реакторной установки первого энергоблока. Эти операции подготовят первый энергоблок Курской АЭС-2 к физическому пуску».

 

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию новых проектов и плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО "Атомэнергопроект") на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КУРСКАЯ АЭС-2
Отрасль: Атомная промышленность Строительство Электроэнергетика 

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