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Открыта регистрация на вебинар НПП "ПОЛИПЛАСТИК" по реверс-инжинирингу

20 октября 2023, 09:48 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
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Мероприятие пройдет на онлайн-площадке компании 25 октября в 15:00 по московскому времени. Главным вопросом эфира станет польза и целесообразность реверс-инжиниринга – как компаундов, так и оборудования. Тема вебинара звучит так: «Реверс-инжиниринг: реальная польза или пустая трата времени и денег?» 

Откроет мероприятие Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК», руководитель отдела развития рынка. Ее доклад будет посвящен текущим возможностям в области реверс-инжиниринга компаундов. Также эксперт приведет примеры практических кейсов в данной области. 

Вторым спикером выступит Дмитрий Мандычев, генеральный директор компании «МАНРО-МЕХАНИКА». Он затронет тему реверс-инжиниринга оборудования для переработки пластмасс и расскажет о возможностях российских компаний не только в части реверс-инжиниринга, но и самостоятельных разработок. 

После докладов традиционно состоится сессия вопросов и ответов. Вопросы спикерам можно направить заранее на электронную почту v.gubernatorova@polyplastic.ru 

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАР
Отрасль: Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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