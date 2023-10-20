Мероприятие пройдет на онлайн-площадке компании 25 октября в 15:00 по московскому времени. Главным вопросом эфира станет польза и целесообразность реверс-инжиниринга – как компаундов, так и оборудования. Тема вебинара звучит так: «Реверс-инжиниринг: реальная польза или пустая трата времени и денег?»

Откроет мероприятие Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК», руководитель отдела развития рынка. Ее доклад будет посвящен текущим возможностям в области реверс-инжиниринга компаундов. Также эксперт приведет примеры практических кейсов в данной области.

Вторым спикером выступит Дмитрий Мандычев, генеральный директор компании «МАНРО-МЕХАНИКА». Он затронет тему реверс-инжиниринга оборудования для переработки пластмасс и расскажет о возможностях российских компаний не только в части реверс-инжиниринга, но и самостоятельных разработок.

После докладов традиционно состоится сессия вопросов и ответов. Вопросы спикерам можно направить заранее на электронную почту v.gubernatorova@polyplastic.ru

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