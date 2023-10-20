Российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных ООО «Т-КОМ» (предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») и ОАО «Промсвязь» (входит в Министерство связи и информатизации Республики Беларусь) подписали дорожную карту по сотрудничеству в целях разработки, производства и внедрения телекоммуникационного оборудования на предприятиях ОАО «Промсвязь».

Документ также предусматривает создание центров развития соответствующего кадрового потенциала двух предприятий. Подписание состоялось в ходе Белорусского энергетического и экологического форума, который проходит в Минске с 17 по 20 октября.

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» планируется определить потребности рынка Республики Беларусь в телекоммуникационном оборудовании, сертифицировать его для внутреннего использования, а также организовать его поставки в страну. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на 2023-2024 годы.

«Сотрудничество с ООО «Т-КОМ» чрезвычайно важно для реализации нашей стратегии в области импортозамещения. Совместно с нашими российскими коллегами мы изучим внутренний рынок и сможем предложить ему конкурентный продукт – современное телекоммуникационное оборудование, соответствующее самым высоким стандартам качества и безопасности», - отметил генеральный директор ОАО «Промсвязь» Иван Мартинович.