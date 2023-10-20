Российская Ассоциация «Цифровая энергетика» (АЦЭ) и Центр энергетических исследований и разработок Китая (CERS) заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации электроэнергетики. Подписи под документом поставили член Наблюдательного совета АЦЭ, Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий и заместитель председателя и генеральный секретарь Китайского общества энергетических исследований г-н Сунь Чжэньюнь,

Торжественная церемония подписания соглашения состоялась 19 октября на полях V российско-китайского энергетического бизнес-форума, проходящего в Пекине и приуроченного к саммиту «Один пояс – один путь».

«Основная цель соглашения – интенсификация российско-китайского сотрудничества в сфере цифровой трансформации, консолидация информации о развитии цифровых технологий в энергетике двух стран, обмен передовым практическим опытом, определение наиболее успешных подходов в сфере цифровизации и перспективных для тиражирования решений», – заявил Федор Опадчий, комментируя итоги подписания документа.

В соответствии с текстом соглашения основными направлениями сотрудничества станут участие представителей компаний в работе профильных научных, координационных, конкурсных, экспертных объединений, оказание взаимной методической и экспертной поддержки в области цифровой трансформации электроэнергетики, выполнение научных, аналитических и консультационных работ по этой тематике, а также оценка возможности совместной реализации перспективных инновационных проектов.

Соглашение также предполагает организацию обмена информацией по вопросам цифровизации, осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности, проведение совместных конгрессно-выставочных мероприятий и опросов предпринимательских сообществ.

Документ закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество на основе принципов равенства, взаимопонимания, уважения и доверия.

В ходе встречи ее участники обменялись информацией об основных задачах и важнейших направлениях работы, представили опыт внедрения цифровых решений в энергосистемах каждой из стран.

К числу важнейших стратегических результатов цифровой трансформации глава Системного оператора отнес повышение эффективности энергоактивов и затрат на их эксплуатацию и развитие, возникновение новых направлений услуг и сервисов, а также обеспечение кибербезопасности и технологической независимости отрасли.

Федор Опадчий назвал основные эффекты цифровизации энергетики для населения и бизнеса и перечислил приоритетные перспективные технологии, мировой опыт внедрения которых активно изучается в России. Среди них – Интернет вещей, Big Data и блокчейн, искусственный интеллект, информационное моделирование на базе стандартов CIM. Значительное внимание уделяется также развитию технологий накопления электроэнергии и новых рыночных инструментов.

Федор Опадчий подчеркнул значимую роль Ассоциации «Цифровая энергетика» в консолидации и систематизации информации о передовом российском и зарубежном опыте в сфере цифровой трансформации. Он отметил важность реализации совместных проектов с Китайским центром энергетических исследований и разработок — ведущим научным центром КНР, занимающимся исследованиями в сфере энергетики, а также вопросами разработки и реализации энергетической стратегии, планирования перспективного развития отрасли и цифровизации.