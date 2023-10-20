Семинар прошел в рамках партнерства с компанией «Уралэнерго», для которой «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является одним из ведущих поставщиков кабельно-проводниковой продукции, а также компанией IEK. Его посетили представители проектных организаций и сборщиков щитового оборудования, электромонтажники.

Сотрудники Завода совместно с представителями крупнейшей электротехнической компании России IЕК рассказали о применении сертифицированных огнестойких кабельных линий (ОКЛ), в производстве которых используется огнестойкий кабель «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и кабеленесущие системы IЕК. Во второй части семинара представили презентацию о преимуществах применения медной электротехнической шины при сборке щитового оборудования на компонентной базе IЕК.

После официальной части участники и выступающие смогли пообщаться в неформальной обстановке, где обсудили сотрудничество, поговорили на электромонтажные темы, о продукции Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».