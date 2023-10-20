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Сотрудники Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приняли участие в третьем специализированном семинаре промышленных предприятий и энергетиков, который состоялся в Уфе

20 октября 2023, 14:45 445 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Семинар прошел в рамках партнерства с компанией «Уралэнерго», для которой «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является одним из ведущих поставщиков кабельно-проводниковой продукции, а также компанией IEK. Его посетили представители проектных организаций и сборщиков щитового оборудования, электромонтажники.  

Сотрудники Завода совместно с представителями крупнейшей электротехнической компании России IЕК рассказали о применении сертифицированных огнестойких кабельных линий (ОКЛ), в производстве которых используется огнестойкий кабель «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и кабеленесущие системы IЕК. Во второй части семинара представили презентацию о преимуществах применения медной электротехнической шины при сборке щитового оборудования на компонентной базе IЕК.     

После официальной части участники и выступающие смогли пообщаться в неформальной обстановке, где обсудили сотрудничество, поговорили на электромонтажные темы, о продукции Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
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