Томсккабель: итоги выставки НЕВА-2023

RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Во второй половине сентября прошла 17-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2023». В этом году выставка была масштабной с насыщенной и информативной программой. Большое количество участников позволило получить новые контакты и деловые связи.
Компания Томсккабель представила на выставке продукцию торговой марки ТОФЛЕКС®:
Специалисты компании провели успешные переговоры, благодаря чему были найдены новые клиенты и возможности по перспективным разработкам.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter