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Томсккабель: итоги выставки НЕВА-2023

20 октября 2023, 13:45 445 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Томсккабель"
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Во второй половине сентября прошла 17-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2023». В этом году выставка была масштабной с насыщенной и информативной программой. Большое количество участников позволило получить новые контакты и деловые связи.

Компания Томсккабель представила на выставке продукцию торговой марки ТОФЛЕКС®:

  • кабели судовые с морским и речным регистром ТОФЛЕКС КС;
  • кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR ТОФЛЕКС Р;
  • кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС.

Специалисты компании провели успешные переговоры, благодаря чему были найдены новые клиенты и возможности по перспективным разработкам.

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, НЕВА-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.74

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