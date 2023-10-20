Томсккабель: итоги выставки НЕВА-2023

Во второй половине сентября прошла 17-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2023». В этом году выставка была масштабной с насыщенной и информативной программой. Большое количество участников позволило получить новые контакты и деловые связи.

Компания Томсккабель представила на выставке продукцию торговой марки ТОФЛЕКС®:

кабели судовые с морским и речным регистром ТОФЛЕКС КС ;

; кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR ТОФЛЕКС Р ;

; кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ТОФЛЕКС ЭМС.

Специалисты компании провели успешные переговоры, благодаря чему были найдены новые клиенты и возможности по перспективным разработкам.