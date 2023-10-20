В Курчатове реконструируют электросети Курской АЭС

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства Курской АЭС для обеспечения возможности присоединения к ОРУ 750 кВ энергоблока с увеличенной единичной мощностью на 255 МВт до 1255 МВт. Модернизация обеспечит еще более надежную и бесперебойную поставку электроэнергии.

В перспективе предполагается присоединить к ОРУ 750 кВ третьей очереди строящийся энергоблок № 1 Курской АЭС-2. Это первый этап подключения новых установок к системе выдачи мощности. Начать эксплуатацию планируется одновременно с выводом из работы энергоблоков №1 и №2 действующей станции.

Возведение Курской АЭС-2 стартовало в 2018 году. Проект отвечает российским и всем современным международным требованиям в области безопасности ядерной энергетики. Суммарная установленная мощность двух строящихся блоков АЭС – 2500 МВт. Каждый энергоблок Курской АЭС-2 рассчитан на выработку электроэнергии и отпуск тепла потребителям в течение 60 лет.

«При подготовке к строительству проектной документацией учтены местные условия размещения площадки и особенности климата. Изучены детали рельефа, грунта, сами размеры площадки и направления линий присоединения», – рассказал начальник отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Павел Самойлов.

На работу и выдачу мощности действующих энергоблоков КуАЭС, как и на комфортный уровень жизни конечных потребителей, реконструкция объектов электросетевого хозяйства Курской АЭС не влияет.

Курская АЭС – важнейший элемент Единой энергетической системы России, а в числе главных потребителей – 19 областей ЦФО. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.

Генеральный проектировщик – АО «Атомэнергопроект». Застройщик – АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).