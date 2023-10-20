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В Сосновом Бору вандалы повредили кабель связи ЛАЭС

20 октября 2023, 15:45 442 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: 47news.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: VK-паблик Ленинградской атомной электростанции

Фото: VK-паблик Ленинградской атомной электростанции

По информации 47news, ночью 19 октября в Сосновом Бору был поврежден оптоволоконный кабель на Ленинградской улице, за мостом через реку Коваш. Как рассказали в администрации города, в результате оказалась нарушена междугородняя связь с Ленинградской атомной электростанцией (ЛАЭС) и научно-исследовательским институтом имени Александрова.

В Ростелекоме официально сообщили, что повреждения были зафиксированы около двух часов ночи. На место сразу прибыла аварийная бригада и полиция.

"Вандалы повредили кабель, полагая, что это ценная медь. Его бросили на месте. В восемь часов утра был восстановлен магистральный кабель, сейчас работы ведутся на линии связи в направлении промзоны. Связь будет полностью восстановлена в течение, предположительно, двух часов", — пояснили в компании.

В пресс-службе ЛАЭС на момент выхода публикации отметили, что атомная электростанция работает в штатном режиме, проблем с телефонной связью и интернетом нет.

Отметим, что НИТИ имени Александрова занимается испытанием корабельных и космических ядерно-энергетических установок. Институт, как и ЛАЭС, входит в госкорпорацию Росатом.

Обсуждают на форуме (3)
Метки: ВАНДАЛИЗМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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