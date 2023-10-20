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В Хабаровском крае отремонтировали 9 км федеральной трассы А-376 на подъезде к Комсомольску-на-Амуре

20 октября 2023, 15:00 443 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Речь идет об участках капитального ремонта км 13 – км 20 и км 35 – км 50 федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре, расположенных в районе сел Иннокентьевка и Верхний Нерген.

Согласно проекту, работы на объектах общей протяженностью 21 км велись в два этапа. В рамках первого в 2022 году в эксплуатацию ввели 12 км, еще 9 км привели в нормативное состояние в текущем дорожно-строительном сезоне.

На участках переустроили и укрепили девять водопропускных труб, а также восстановили дорожную одежду, в том числе уложили новое асфальтобетонное покрытие. Для повышения уровня безопасности проезда смонтировали более 15 км металлического барьерного ограждения и отремонтировали площадку отдыха для водителей на 18-м км.

Объекты соответствуют параметрам III категории c двумя полосами движения и шириной проезжей части 7 м.

Напомним, масштабные работы по приведению автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре в нормативное состояние начались в 2019 году – после перехода в федеральную собственность. В 2023 году после капитального ремонта и ремонта общий ввод на этой трассе составит около 80 км.

*** Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. С 2019 года в нормативное состояние привели более 200 км этой трассы.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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