RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
В январе - сентябре 2023 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили почти 1 700 договоров на технологическое подключение. Общая мощность присоединенных объектов составила порядка 60 МВт.
Только в сентябре энергетики присоединили восемь сельскохозяйственных объектов различных форм собственности, очистные сооружения в поселке Пятиморск Калачевского района, строительную площадку фельдшерско-акушерского пункта в Ольховском районе и предоставили дополнительную мощность двум зданиям почты. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики выполнили строительство воздушных линий и установили трансформаторные подстанции.
Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.
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