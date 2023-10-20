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За девять месяцев 2023 года волгоградские энергетики "Россети Юг" обеспечили электроэнергией 1 700 новых потребителей

20 октября 2023, 14:30 443 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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В январе - сентябре 2023 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили почти 1 700 договоров на технологическое подключение. Общая мощность присоединенных объектов составила порядка 60 МВт.

Только в сентябре энергетики присоединили восемь сельскохозяйственных объектов различных форм собственности, очистные сооружения в поселке Пятиморск Калачевского района, строительную площадку фельдшерско-акушерского пункта в Ольховском районе и предоставили дополнительную мощность двум зданиям почты. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики выполнили строительство воздушных линий и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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