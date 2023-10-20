Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» продолжают работу по консолидации сетей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В сентябре 2023 года специалисты филиала приняли на баланс электросетевое хозяйство СНТ «Дружба» и «Весна» в Гулькевичском районе.

Принятое на обслуживание электросетевое хозяйство – это две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и воздушные линии распределительной сети 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,8 км. Сотрудники энергокомпании завершили работу по заключению индивидуальных договоров электроснабжения с жителями СНТ, проверке и их допуску к эксплуатации приборов учета электроэнергии, а также проконсультировали владельцев дачных участков по вопросам передачи электросетевого оборудования в управление «Россети Кубань».

– Зачастую износ принятых на баланс сетей составляет 50 % и выше. Отсутствие надлежащего технического обслуживания сетей приводит к повышению вероятности возникновения технологических нарушений в сетях садоводческих товариществ. А недостаток средств у некоммерческих объединений – к частому отсутствию электроэнергии в домах и оплате дорогостоящих ремонтов из личных средств садоводов, – рассказывает заместитель директора по реализации и развитию услуг Армавирских электрических сетей Сергей Маринченко.

Энергетики провели тщательную ревизию объектов, принятых на баланс, выявили проблемные места, после чего разработали мероприятия по повышению надежности работы оборудования. Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность энергокомпании позволит повысить оперативность управления электросетевым комплексом, разрабатывать и реализовывать проекты по его модернизации, ремонту, своевременному и качественному обслуживанию.

С начала 2023 года Армавирский филиал «Россети Кубань» принял на баланс порядка 12 км линий электропередачи и пять трансформаторных подстанций садоводческих товариществ в восточных муниципалитетах региона. Работа по консолидации электросетей СНТ продолжится.