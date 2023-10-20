Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Инвестиции (проекты)
  • Правительство включило в программу льготного кредитования строительство инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков

Правительство включило в программу льготного кредитования строительство инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков

20 октября 2023, 11:00 278 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство продолжает системную поддержку туристической отрасли. Принято решение расширить параметры программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь в рамках этой программы инвесторы смогут получить льготный кредит не только на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов, но и на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.

Средства можно будет направить на строительство или реконструкцию таких объектов. При этом парки развлечений и аквапарки должны быть рассчитаны на 1 миллион посетителей в год, а горнолыжные курорты – на 450 тысяч посетителей в год. Этих показателей необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию.

Новым постановлением также предусматривается возможность субсидирования синдицированного кредита. Это снизит и распределит нагрузку между уполномоченными банками и позволит реализовать более крупные проекты.

Расширение параметров программы поможет привлечь в отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной туристической инфраструктуры.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена Правительством в 2021 году и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов. Обеспечить увеличение доли льготных кредитов, предоставляемых в рамках этой программы, и включить в неё предоставление льготных кредитов на строительство парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов Правительству поручил Президент. Поручения даны по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума и совещаний с членами Правительства, состоявшихся в 2023 году.

Обсудить на форуме
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+