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Новые коттеджи в Санкт-Петербурге

20 октября 2023, 09:17 230 Время чтения ≈ 3 мин

Один из лучших городов России – Санкт-Петербург считается культурным центром страны, чем очень гордятся его жители. Также Питер является крупнейшим экономическим хабом, являясь вторым по величине финансовым рынком страны. Жилье в Питере пользуется ровным и устойчивым спросом как для постоянного проживания, так и для инвестирования.

Агентство недвижимости «Этажи» предлагает в Санкт-Петербурге приобрести или арендовать жилье любого типа. В базе компании на странице https://spb.etagi.com/newcottages/  в октябре 2023 года нашлось 1278 объявлений о продаже домов и участков в 26 коттеджных поселках. Для сравнения – во вторичном секторе выставлено 4 095 квартир, а в новостройках – 53 395 вариантов жилья.

В живописном месте в 850 метрах от Финского залива предлагают участки площадью от 8 соток стоимостью от 405 350 рублей. Электричество, водопровод и точка подключения к центральному газопроводу обеспечат комфортную жизнь на лоне природы. 25 900 000 рублей просят на построенный дом в 330 м2 и участок на 13 сотках. Это самый дорогой вариант в категории коттеджных городков.

Каждое объявление в обязательном порядке содержит полное описание как района, так и инфраструктуры, учитывая природу и экологию. Оценить удобство местоположения предлагается по встроенной карте, где указаны необходимые для комфортного проживания учреждения и торговые центры, детсады и школы. Отмеченные шоссе и дороги помогают построить маршрут и сориентироваться по времени, нужного для поездки на работу.

Для приобретения жилья проще и удобнее обратиться к риэлтору агентства. Специалисты по недвижимости ведут полное сопровождение сделки, в том числе и юридическое. Выбрать эксперта предлагается не только в указанном объявлении, но и по рейтингу, выложенному на сайте. Рейтинг строится на основе отзывов клиентов агентства. Такой подход позволяет выбрать специалиста на свой вкус. Кстати, после заключения сделки оставить собственный отзыв – хороший тон.

В обязанности риэлтора входит обширный перечень услуг:

  • Консультация по недвижимости в конкретном регионе, динамика цен и спроса;
  • Подбор 2-6 вариантов квартир или домов по параметрам заказчика;
  • Организация и просмотр жилья;
  • Экспертная оценка стоимости жилья;
  • Подготовка в оформлении документов;
  • Сопровождение к нотариусу, в банк, МФЦ;
  • Скидка на страхование – до 50%;
  • Предоставление ипотеки с выгодными условиями – благодаря партнерству с банками ставки предлагаются ниже;
  • Гарантийный сертификат безопасности.

Сертификат означает взятия агентством финансовой ответственности за результат сделки. Клиент уверен, что при неблагополучном исходе вернет полную сумму назад. Такая гарантия говорит об уверенности агентства «Этажи» в точной и скрупулезной работе собственных экспертов, юристов и риэлторов на каждом этапе сделки.

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Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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