RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Специалисты «Мособлэнерго» приступило к строительству двух кабельных линий электропередачи для увеличения мощности электроснабжения поликлиники № 1, расположенной на ул. Комсомольской в Лыткарине. До конца октября энергетики планируют завершить прокладку линий КЛ-0,4 кВ протяженностью по 560 м от трансформаторной подстанции ТП-647 до распределительного устройства здания медицинского учреждения. При строительстве частично применяется метод горизонтально направленного бурения, позволяющий осуществлять земляные работы без нарушения асфальтобетонного покрытия проезжей части.
В рамках договора технологического присоединения энергетики обеспечат увеличение мощности с 30 кВт до 170 кВт поликлинике, которая в декабре прошлого года открылась после капитального ремонта в рамках программы «Наша поликлиника». Также данные мероприятия обеспечат вторую категорию надежности электроснабжения медучреждения, что подразумевает питание от двух независимых источников электроэнергии.
«Мособлэнерго» уделяет внимание подключению к электрическим сетям социально значимых объектов, повышению для них мощности электроэнергии и изменению категории надежности энергопринимающих устройств. Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.
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