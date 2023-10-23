Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабели СПЕЦКАБЕЛЯ представят на Петербургском газовом форуме 2023

23 октября 2023, 09:36 247 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Представители кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ поедут на главное бизнес-событие газовой индустрии.

Завод «Спецкабель» примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который состоится с 31 октября по 3 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Это престижное мероприятие в газовой индустрии, которое проводится с 2011 года. Форум посвящен вопросам развития российского газового рынка и мировым тенденциям в газовой промышленности.

Завод «Спецкабель» известен ассортиментом кабелей, включая кабели, предназначенные для нефтегазовых объектов. Это универсальные кабели СКАБ-С, стойкие к ультрафиолету и агрессивным средам, применяемые во взрывоопасных зонах. Продукция завода изготавливается из сертифицированного сырья и проходит строгие испытания на прочность и устойчивость к физическому и химическому воздействию.

На Петербургском международном газовом форуме завод «Спецкабель» также представит кабели для промышленной автоматизации, кабели повышенной гибкости СКЛОН и другие продукты. Изделия предприятия соответствуют требованиям безопасности и надежности.

Стенд «Спецкабеля» будет расположен в павильоне F КВЦ «Экспофорум» на выставке форума.

Узнать подробнее о научной и общественной работе, а также о продукции «Спецкабеля» можно, позвонив по по телефону в Санкт-Петербурге: 8 (812) 648-61-80.

Обсудить на форуме
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
23.10.2023
Заложен фундамент золотоизвлекательной фабрики Хвойное
20.10.2023
Японские химики подобрали "зеленую" замену кобальта в литиевых аккумуляторах
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
23.10.2023
ДРСК проводит реконструкцию распределительных сетей на юге Приморья
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+