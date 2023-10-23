Представители кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ поедут на главное бизнес-событие газовой индустрии.

Завод «Спецкабель» примет участие в Петербургском международном газовом форуме, который состоится с 31 октября по 3 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Это престижное мероприятие в газовой индустрии, которое проводится с 2011 года. Форум посвящен вопросам развития российского газового рынка и мировым тенденциям в газовой промышленности.

Завод «Спецкабель» известен ассортиментом кабелей, включая кабели, предназначенные для нефтегазовых объектов. Это универсальные кабели СКАБ-С, стойкие к ультрафиолету и агрессивным средам, применяемые во взрывоопасных зонах. Продукция завода изготавливается из сертифицированного сырья и проходит строгие испытания на прочность и устойчивость к физическому и химическому воздействию.

На Петербургском международном газовом форуме завод «Спецкабель» также представит кабели для промышленной автоматизации, кабели повышенной гибкости СКЛОН и другие продукты. Изделия предприятия соответствуют требованиям безопасности и надежности.

Стенд «Спецкабеля» будет расположен в павильоне F КВЦ «Экспофорум» на выставке форума.

Узнать подробнее о научной и общественной работе, а также о продукции «Спецкабеля» можно, позвонив по по телефону в Санкт-Петербурге: 8 (812) 648-61-80.