Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» со дня основания ведет активную социальную и общественную жизнь, занимается благотворительностью, организует и участвует в различных конкурсах и мероприятиях, выигрывает, получает награды, грамоты, дипломы и благодарственные письма. За 9 лет их было получено столько, что они перестали помещаться во временном хранилище. И вот настал подходящий момент, чтобы все сотрудники и гости Завода смогли их увидеть.

После проведенного ремонта на одном из этажей административного блока дипломы и благодарственные письма заняли свое почетное место, расположившись на стене холла. А завоеванные награды разместились в специальных стеклянных витринах. Теперь, поднимаясь или спускаясь на третий этаж, работники Завода могут вспоминать приятные моменты победы и участия в мероприятиях, испытывать гордость за себя и Завод.