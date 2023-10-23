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Работники Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" могут вспоминать приятные моменты победы и участия в мероприятиях

23 октября 2023, 11:30 281 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» со дня основания ведет активную социальную и общественную жизнь, занимается благотворительностью, организует и участвует в различных конкурсах и мероприятиях, выигрывает, получает награды, грамоты, дипломы и благодарственные письма. За 9 лет их было получено столько, что они перестали помещаться во временном хранилище. И вот настал подходящий момент, чтобы все сотрудники и гости Завода смогли их увидеть.

После проведенного ремонта на одном из этажей административного блока дипломы и благодарственные письма заняли свое почетное место, расположившись на стене холла. А завоеванные награды разместились в специальных стеклянных витринах. Теперь, поднимаясь или спускаясь на третий этаж, работники Завода могут вспоминать приятные моменты победы и участия в мероприятиях, испытывать гордость за себя и Завод.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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