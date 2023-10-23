Строительство жилья и новых социальных объектов, модернизация жилищно-коммунальной сферы, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение транспортной доступности сибирских регионов, а также запуск инвестиционных проектов стали главными приоритетами плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Распоряжение, утверждающее этот план, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ включает в себя свыше 150 мероприятий, сгруппированных в рамках нескольких направлений. Их реализация создаст условия для экономического развития регионов и появления новых рабочих мест, что в свою очередь даст возможность повысить уровень жизни людей.

Так, мероприятия направления «Повышение качества жизни» предполагают разработку и реализацию планов развития санитарной авиации, строительства, реконструкции и оснащения объектов здравоохранения, по переселению граждан из аварийного жилья и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также создание экотехнопарков, ликвидацию свалок и снижение вредных выбросов.

Направление «Развитие науки и образования, кадровое обеспечение» подразумевает ввод образовательных кампусов в Томске и Новосибирске, а также разработку проектов кампусов в Иркутске, Горно-Алтайске и Кемерове. Кроме того, в наукограде Кольцово Новосибирской области планируется запуск научной установки класса «мегасайенс» – синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов».

В рамках направления «Инфраструктурное развитие» планируется модернизировать аэропорты в Горно-Алтайске, Красноярске, Братске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и других городах. Также в плане прописаны мероприятия по строительству и реконструкции дорог, обновлению пограничных пунктов пропуска, строительству железных дорог и логистических центров.

Ещё одно направление – «Кластерное развитие» – позволит привлечь частные инвестиции в экономику регионов. Инвестпроекты будут реализовываться предприятиями, входящими в состав восьми кластеров – «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ», «Уголь».

В числе этих проектов – создание новых предприятий по переработке древесины, строительство и модернизация алюминиевых заводов и горно-обогатительных комбинатов, разработка новых месторождений нефти, газа, угля, цветных и редкоземельных металлов, строительство новых и развитие существующих туристических объектов, заводов по переработке мяса и молока, создание тепличных комплексов.

«Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики этих регионов, повысить её конкурентоспособность и создать новые рабочие места», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 23 октября.

Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года была принята Правительством в январе 2023 года.