Президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков заявил, что День кабельщика может стать официальным праздником.

25 октября мы отмечаем День работника кабельной промышленности, но мало кто знает, что официального признания у этого праздника пока нет. Ассоциация «Электрокабель» намерена изменить это, выступив с предложением о систематизации профессиональных праздников.

Мы каждый год отмечаем этот праздник, хотя он никогда не был официальным, то есть нет постановления правительства, что надо праздновать День кабельщиков именно 25 октября. Моё предложение систематизировать профессиональные праздники, посоветоваться с отраслевыми ассоциациями и сделать их совершенно официальными

Это предложение может означать важный шаг в уважении и признании труда работников кабельной промышленности, привлекая внимание к их профессиональному празднику и его значению.