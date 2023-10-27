В Ростовской области огласили приговор преступникам, поставившим под угрозу безопасность электроснабжения в Ростовской области. Один из нарушителей проведет в колонии-поселении десять месяцев, другого приговорили к лишению свободы на год условно.

В мае текущего года энергетики филиала «Ростовэнерго» в ходе обследования трассы линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ, расположенной в двух километрах от хутора Лозного Цимлянского района, обнаружили упавшую опору и оборванные провода. В ходе совместных мероприятий департамента безопасности компании и УФСБ России по Ростовской области было установлено, что двое местных жителей обрезали металлические элементы опоры ЛЭП для продажи. Эти преступления привели к нарушениям электроснабжения 4,5 тысяч жителей шести населенных пунктов Цимлянского района, объектов социальной инфраструктуры и причинили материальный ущерб компании «Россети Юг».

Отсутствие на непрофессиональный взгляд незначительных деталей опор лишает конструкцию устойчивости и ставит под угрозу безопасность электроснабжения региона. Кроме того, расхитители создали риски для жизни и здоровья добросовестных граждан, которые могли пострадать при падении конструкции или получить поражение током.

Стоимость украденных деталей в пунктах приема лома оценивается всего в несколько тысяч рублей, при этом ущерб, нанесенный электросетевому комплексу, исчисляется сотнями тысяч рублей. Несколько лет назад в Ростовской области аналогичные действия охотников за металлоломом привели к обрушению нескольких анкерных опор и обесточению населенных пунктов.

Если вам стали известны факты хищений энергооборудования, для предотвращения нарушений электроснабжения следует сообщить об этом специалистам компании через анонимную форму на сайте.