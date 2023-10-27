25 октября на ООО «Сарансккабель» прошла экскурсия для детей сотрудников. Мероприятие было организованно в честь Дня работника кабельной промышленности.

Еженедельно в рамках профориентационной программы предприятие распахивает свои двери школьникам Саранска, но в профессиональный праздник кабельщикам особенно приятно было встречать на заводе своих детей.

Программа мероприятия была обширной – рассказали о славной и богатой истории завода «Сарансккабель», показали основные виды кабеля, сферу их применения, провели интерактив с применением кабельной продукции. Однако больше всего запомнилась экскурсия по производственным линиям – дети смогли своими глазами увидеть, какую работу выполняют их родители. Завершилась встреча сюрпризом – все юные гости получили сладкий подарок в честь праздника.

Профессиональный праздник – отличный повод напомнить юным мальчишкам и девчонкам о преемственности поколений. На ООО «Сарансккабель» немало семейных трудовых династии – надеемся, эта традиция будет и дальше развиваться. Будем рады, если кто-то из сегодняшних ребят в будущем продолжит дело своих родителей и будет гордиться профессией кабельщика.