На Ставрополье создадут кластер радиоэлектронной продукции

Авторы и источники / Правообладателям Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Кластер радиоэлектронной продукции планируется создать на Ставрополье совместно с Краснодарским краем и Ростовской областью. Основным его предприятием станет компания "Бештау", которая производит компьютерную технику, сообщил журналистам на международной деловой конференции и выставке InRussia министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

"По поручению губернатора мы создаем кластер радиоэлектронной продукции совместно с Краснодарским краем и Ростовской областью. До конца текущего года планируем подать необходимые документы", - сказал Ковалев.

По его словам, якорным в будущем кластере станет одно из ведущих в России предприятий по изготовлению мониторов, моноблоков, компьютерных мышей и клавиатур - ГК "Бештау". На предприятии создан полный замкнутый цикл производства продукции, выпущена пилотная партия ноутбуков полностью отечественной сборки.

Также министр сообщил, что на конференции InRussia были подписаны несколько соглашений о взаимодействии, идут переговоры о производстве узловых агрегатов на территории края и развитии экспорта нашей продукции за рубеж.

Как сообщил журналистам исполнительный директор НП "Ассоциация индустриальных парков России" Денис Журавский, задача мероприятия - создать витрину промышленной инфраструктуры России для международного делового сообщества.

"Ставропольский край много лет развивает индустриальные парки. <…> На сегодня Ставрополье располагает как состоявшимися аккредитованными площадками (индустриальный парк "Невинномысск"), так и новыми (СКИП "Мастер"). Прорабатывается ряд новых проектов, о которых уже в ближайшие годы будем говорить как о состоявшихся", - отметил Журавский.

По информации пресс-службы губернатора Ставрополья, от края в выставке участвуют порядка 15 предприятий, среди которых ведущие в сфере оборонной, аграрной, химической промышленности, производители радиоэлектронного, лифтового, фасовочно-упаковочного оборудования, систем управления и безопасности.

Международная деловая конференция и выставка InRussia продлится два дня. В мероприятии примут участие более 3 тыс. человек из регионов России и более 10 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Ирана, Китая, Турции. Деловая программа включает в себя панельные дискуссии и тематические сессии по вопросам выстраивания международного промышленного диалога, торгово-логистических цепочек, развития технологического партнерства, а также развития индустриальных парков и особых экономических зон.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции, в 2023 году начала строительство завода полного цикла по выпуску ноутбуков.