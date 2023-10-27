Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект реконструкции полигона Южно-Шапкинского нефтегазоконденсатного месторождения. Оно расположено в Ненецком автономном округе, в районе Большеземельской тундры.

Южно-Шапкинское месторождение было открыто в 1970 году, но из-за сложных условий разработки низкопроницаемых карбонатных залежей его освоение началось только в начале 2000-х.

«Строительство новых и реконструкция существующих объектов полигона промышленных отходов на территории месторождения обеспечит защиту окружающей среды, в том числе почвы, поверхностных и грунтовых вод, от хозяйственной деятельности по нефтегазодобыче», – отметила главный эксперт проекта Светлана Бегинина.

На полигоне планируют разместить площадки с бетонным покрытием для установки термической обработки (обезвреживания) отходов, установки по утилизации/обезвреживанию нефтесодержащих отходов, а также карты с бетонным покрытием для приема золы, образующейся от термической обработки отходов, и другие объекты. Для производственных нужд полигона к нему проведут инженерные коммуникации, в том числе канализационные сети, а также линию электропередачи ВЛ 6-кВ протяженностью 114 м и трассу газопровода протяженностью 698 м.

Застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ».

Генеральный проектировщик – ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета».