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При поддержке Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" территории орловских школ украсили туи

27 октября 2023, 11:30 364 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» более 120 орловских экоактивистов высадили 100 туй. Новые деревца украсят территории нескольких образовательных учреждений Орла и Мезенки.

Высадка туй прошла в рамках проекта «Наставники поколения эко». Его организатором выступил НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Проект предполагает подготовку команды активных студентов, которые станут наставниками для школьных экологических отрядов и помогут внедрить современные экологические практики в школе и в повседневной жизни.

– Эконаставники в школах №№11, 30 и 49, в Гимназии №19 и Мезенском лицее сформировали экологические отряды, которые при поддержке преподавателей и одноклассников высадили 100 саженцев туй. Это начало большой экологической работы наших экоотрядов. Дальше будет больше и интереснее. – Считает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.

Как это происходило – смотрите в нашем видео.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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