RusCable Insider #334
Обзор завода "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", неделя фотоники и стрит-арт Россетей
При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» более 120 орловских экоактивистов высадили 100 туй. Новые деревца украсят территории нескольких образовательных учреждений Орла и Мезенки.
Высадка туй прошла в рамках проекта «Наставники поколения эко». Его организатором выступил НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Проект предполагает подготовку команды активных студентов, которые станут наставниками для школьных экологических отрядов и помогут внедрить современные экологические практики в школе и в повседневной жизни.
– Эконаставники в школах №№11, 30 и 49, в Гимназии №19 и Мезенском лицее сформировали экологические отряды, которые при поддержке преподавателей и одноклассников высадили 100 саженцев туй. Это начало большой экологической работы наших экоотрядов. Дальше будет больше и интереснее. – Считает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.
Как это происходило – смотрите в нашем видео.
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