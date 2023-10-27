Какое будущее ждет кабельную отрасль России? Как развивается кабельный бизнес? Мы в RusCable.Ru считаем, что сейчас наступает настоящая "Эпоха возрождения" кабельного бизнеса. И это не экономический термин, а скорее готовность отрасли перестраиваться и переходить в новый режим работы. Импортозамещение, новые материалы, смена приоритетов оборудования, новые большие проекты и производственные площадки. Об 'этом и не только поговорим с коммерческим директором ПО "СмоленскЭлектроКабель" Владиславом Грибером.

25 октября отрасль отметила "День кабельщика". Что это за праздник? Почему он не такой простой, как кажется и как произошла подмена истории? Разберемся в прямом эфире и посмотрим эксклюзивные материалы, фото, видео и архивы кабельной отрасли.

В рубрике "инспекция по соцсетям" нас ждет марафон подарков и сдача квалификационного теста на свое место в кабельном мире. Разберем все ответы и наградим участников призами и подарками, а в конце разыграем традиционный подарок на нашем форуме.

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