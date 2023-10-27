Каждая из 768 лопаток - это уникальный сплав, прямые хвостовики ёлочного типа и цельнофрезерованный бандаж.

«Облопачивание ротора производили на специальном стенде, который без особых усилий вращал ротор массой 250 тонн в любую сторону с необходимой для работы скоростью. На стенде установлены дисковые тормоза, которые служат для фиксации ротора в нужном положении при установке рабочих лопаток в диски. При помощи стенда на роторы низкого давления установили 768 лопаток - по 110 в четвёртые и по 82 в пятые ступени. Именно в пятой ступени стальные лопатки весом 142 кг каждая имеют длину - 1760 мм, что на 310 мм больше, чем в турбинах блоков ВВЭР-1000. Преимущество в длине позволит достичь расчётный КПД, необходимую мощность и экономичность», - рассказал первый заместитель директора Курского филиала АСЭ Максим Богачко.

Каждая лопатка - это уникальный сплав прочностных и аэродинамических характеристик. Лопатки имеют прямые хвостовики ёлочного типа и цельнофрезерованный бандаж. Скорость вращения валопровода турбогенератора - 25 оборотов в секунду. Верхняя часть передних кромок подвергалась лазерному упрочнению, что обеспечивает высокую износостойкость и надежность лопаток.

«Ротор комбинированного цилиндра высокого и среднего давления РВСД уже находится на штатном месте. Следующий этап после облопачивания - установка роторов низкого давления в проектное положение. Все цилиндры будут закрыты до момента пуска энергоблока и выхода на 1500 об/мин, с такой скоростью они будут вращаться в процессе выработки электроэнергии», - прокомментировал предстоящие работы первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

* Согласно проекту ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 предусмотрена самая мощная в России отечественная турбина - 1255 МВт с частотой вращения - 1500 об/мин. Паровая турбина тихоходная активного типа, состоит из комбинированного ЦВСД - цилиндра высокого и среднего давления и двухпоточного ЦНД - цилиндра низкого давления. В применении совмещенного цилиндра высокого и среднего давления состоит уникальность данной паровой турбины.

Развитие атомной энергетики - залог повышения уровня жизни граждан России. Российская промышленность, укрепляя технологический суверенитет страны, наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, Президент России считает реализацию программ поддержки промышленности вопросом нацбезопасности и ставит задачу выйти на устойчивый промышленный рост в РФ, действуя динамично, напористо и главное, на опережение!

Сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».