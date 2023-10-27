RusCable Insider #334
Обзор завода "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", неделя фотоники и стрит-арт Россетей
«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.
С января по сентябрь 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках исполнения мероприятий по консолидации электросетевых активов принято на баланс «Россети Ленэнерго» более 325 км линий электропередачи и 72 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 27,1 МВА.
Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» разрабатывают планы по его ремонту, реконструкции и дальнейшему обслуживанию.
Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения.
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