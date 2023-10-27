27 октября 2023 года в НИУ «МЭИ» состоялся визит делегации Сианьского университета Цзяотун (Xi’an Jiaotong University), Китай.

В рамках визита состоялась презентация университетов и обсуждение вопросов сотрудничества с руководством и преподавателями НИУ «МЭИ».

«Начать наше сотрудничество с Сианьским университетом Цзяотун необходимо с обмена наших ученых. С учетом высокой репутации двух университетов, мы будем думать над совместными научными и исследовательскими проектами, обмениваться уже имеющимися навыками и знаниями. Я считаю, именно такой вектор позволит выстроить нам совместный институт будущего для обучения в нем как студентов МЭИ, так и студентов Сианьского университета Цзяотун», ‒ прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Гостям была проведена экскурсия по институту гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ИГВИЭ), институту электроэнергетики (ИЭЭ), кафедрам техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН) и электроэнергетических систем (ЭЭС), центру Национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» (НТИ), музею ГОЭЛРО.

По итогам встречи стороны выразили готовность в активизации академической мобильности студентов и развитии двухсторонних отношений между университетами.

Сианьский университет Цзяотун, основанный в 1896 году, является ведущим государственным университетом, подчинённым непосредственно Министерству образования Китая. Является членом университетского альянса «Лига С9», одним из первых участников «Проекта 211» и «Проекта 985» в Китае, а также университетом типа «А» в Проекте университетов мирового класса и первоклассных специальностей. Он занимает 303 место в рейтинге лучших университетов мира по версии QS 2020 (QuacquarelliSymonds). Университет предлагает 87 бакалаврских программ, 45 магистерских и 31 докторскую. В университете обучается свыше 42,000 студентов дневного отделения и более 3,000 иностранных студентов.

В настоящее время Сианьский университет Цзяотун включен в список университетов мирового уровня и первоклассных дисциплин, выпущенный в 2017 году Министерством образования Китая как Двойной первоклассный университет.