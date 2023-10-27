В Нижегородской области за три года на господдержку проектов по созданию технопарков в сфере электронной промышленности планируется направить более 900 млн руб. Средства будут предоставлены из федерального и областного бюджета. По данным областного правительства, в 2023 и 2024 годах на эти цели из федерального бюджета поступит 632,7 млн руб., из областного — более 273 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас в Нижегородской области строится один технопарк в сфере электронной промышленности — «Волга» в Борском районе Бору. Его общая площадь составит почти 1,7 га, зданий — около 10,5 тыс. кв. м. Управляющая компания технопарка ООО «Прано групп» ранее прошла отбор минпромторга РФ по предоставлению на господдержки.

Общая стоимость реализации проекта составит 1,4 млрд руб. За три года около 500 млн руб. собственных средств в проект вложит управляющая компания. Кроме того, вне рамок проекта планируется приобретение установки когенерации электроэнергии. Ее использование позволит существенно сократить расходы резидентов на электроэнергию и сделать аренду более доступной.

По словам губернатора Глеба Никитина, бюджетные средства будут направлены «Прано групп» для оснащения центра коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, центра прототипирования и центра обработки данных.

«Сегодня электроника и микроэлектроника используются практически во всех отраслях промышленности и критически важно иметь в этой сфере отечественные наработки. «При этом необходимо сокращать время между появлением разработки и ее фактическим внедрением на производстве. Формат технопарка помогает решить эту задачу. Он предполагает работу коллективов на заранее подготовленной инфраструктуре, то есть резидентам не придется тратить время на оборудование производственной площадки»,— отметил глава региона.

К 2030 году предполагается размещение на территории технопарка «Волга» более 15 компаний-резидентов.